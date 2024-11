Morto Carmine Daniele, fratello del cantante Pino: aveva 66 anni

(Adnkronos) – È morto a causa di complicanze dopo un trapianto di cuore Carmine Daniele, fratello del cantante Pino Daniele. “O Giò” si è spento a 66 anni in ospedale a Bari, dove era ricoverato. Carmine veniva citato da Pino Daniele nella canzone “I got the blues” (album Bella ‘mbriana), in cui cantava “‘O Giò che voglia ‘e te vedè, me manca assaje ‘na cumpagnia”. A tradire anche Carmine Daniele è stato il cuore, una patologia cardiaca, come accaduto anche all’altro fratello Salvatore nel 2021. Sulle pagine social della Fondazione Pino Daniele, Sara – figlia del cantante – ha lasciato un messaggio di saluto allo zio Carmine, morto poche ore dopo il grande evento dello stadio Maradona di Napoli, dove è stata presentata in anteprima la canzone inedita “Again”, a poco meno di dieci anni dalla morte del “mascalzone latino”.