Sono stati 47 gli ammonimenti del questore, nell’ambito del Codice Rosso, notificati in territorio cremonese dall’inizio dell’anno (dati aggiornati al 23 novembre), di cui 30 nel primo semestre e 17 nel secondo. Un dato significativo, considerando che rispetto all’anno precedente è incrementato di oltre un terzo: nel 2023 erano stati infatti 29, e nel 2022 ne erano stati emessi 22.

Dati, quelli forniti dalla Questura di Cremona in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che disegnano una realtà decisamente preoccupante, sebbene i numeri in crescita non rappresentino tanto un incremento dei casi, quando una maggior consapevolezza da parte delle donne e una maggiore propensione alla denuncia.

L’ammonimento del questore è una misura di prevenzione che ha lo scopo di garantire alla vittima di atti persecutori, o violenza domestica una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale.

Il destinatario del provvedimento, a cui viene intimato da astenersi a portare avanti la propria condotta molesta, viene anche invitato a partecipare ad un percorso sulla consapevolezza del disvalore sociale e penale delle sue condotte, in centri specializzati.

Si tratta, insomma, di un sistema più veloce rispetto al processo penale, di tutelare la vittima, in quanto consente di intervenire in maniera rapida per interrompere le condotte violente. Inoltre, se chi è stato raggiunto da questo provvedimento dovesse reiterare il reato, verrà perseguito d’ufficio.

