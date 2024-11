Presentate venerdì mattina in Provincia le iniziative contro la violenza sulle donne.

Focus su una camminata sul ponte di Po il 23 novembre (ore 14.30) quando un corteo spontaneo prenderà il via, partendo da sotto il ponte e andando a imboccare la passerella pedonale, fino a Castelvetro Piacentino, dove le autorità cremonesi incontreranno i rappresentanti del Comune locale, alle 15.30. Il rientro a Cremona è previsto per le 16.30. L’iniziativa è stata promossa dal Cug (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità della Provincia di Cremona) e dall’Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport di Cremona).

Un secondo appuntamento è invece previsto per il 25 novembre (ore 9.30) nel Palazzo della Provincia, dove si svolgerà un momento celebrativo alla presenza delle Istituzioni cremonesi, delle sindache dei Comuni della provincia di Cremona, della sindaca del Comune di Castelvetro Piacentino, delle autorità religiose e militari, dei rappresentanti di enti ed associazioni operanti nell’ambito della protezione e valorizzazione della donna. E il 12 dicembre un convegno (#segnalidiviolenza) per capire come percepire i segnali che possono essere origine di violenza nei confronti delle donne.

© Riproduzione riservata