Alleanza Verdi e Sinistra Cremona e Pd Cremona aderiscono allo sciopero generale indetto da CGIL e UIL il prossimo venerdì 29 novembre e saranno presentoi alla manifestazione che si terrà a partire dalle ore 10:00 in Piazza Roma a Cremona.

“Il PD nazionale – fa sapere Vittore Soldo, segreterio provinciale Pd – assieme alle altre forze di opposizione, è impegnato a cambiare, presentando numerosi emendamenti, l’iniqua manovra finanziaria del governo di destra presieduto dalla Meloni.

Il PD è in sintonia con il giudizio negativo che danno CGIL e UIL sulla legge di bilancio che considerano insufficiente e dannosa per il futuro del Paese

Il PD si ritrova con il giudizio espresso da Elena Curci (CGIL) e Germano Denti (UIL) che evidenzia che: “La manovra presentata dal Governo è l’ennesima dimostrazione di una visione miope e ingiusta. Ancora una volta, lavoratori, pensionati e giovani pagheranno il prezzo più alto, in un contesto in cui il potere d’acquisto continua a diminuire e i servizi pubblici vengono depotenziati.

Non possiamo accettare che si continui a scaricare il costo delle politiche economiche sui più deboli, mentre si lasciano intatti i grandi patrimoni, gli extraprofitti e le rendite, colpendo ancora una volta lavoratori dipendenti e pensionati. Lo sciopero del 29 novembre è una risposta a queste scelte, che non solo sono inique, ma anche pericolose per il futuro del Paese. La mobilitazione del 29 novembre è un appello a cambiare rotta. Vogliamo un Paese più giusto, che investa sul lavoro, sul welfare e sui giovani. È il momento di scegliere il futuro, mentre questa manovra, con i tagli al welfare universalistico e ai servizi pubblici, condannerà il Paese a 7 anni di austerità.”

Per queste ragioni il PD provinciale parteciperà alla manifestazione di Cremona nella convinzione che nel paese sia necessaria una forte mobilitazione per cambiare rotta”.

“La Legge di Bilancio proposta dal Governo Meloni rappresenta l’ennesimo attacco a lavoratori, pensionati, giovani e al futuro del Paese”, dichiarano Paolo Losco, segretario provinciale Sinistra Italiana e Andrea Ladina, Europa Verde. “Con tagli alla scuola, alla sanità e al pubblico impiego, insieme a politiche fiscali e previdenziali inique, si continua a colpire chi ha meno, lasciando intatti i privilegi di chi ha di più.”

Oggi è il momento di riempire le piazze, ma ancora di più di costruire una reale alternativa. Un’alternativa basata su giustizia sociale e ambientale, che metta al centro le persone e non i profitti.

Losco e Ladina rispondono intervengono anche sulla richiesta di precettazione del Ministro dei Trasporti Salvini: “La risposta del Governo alle richieste di giustizia sociale del mondo del lavoro è quella, ancora una volta, della precettazione, attaccando il diritto allo sciopero e parlando di diritti dei pendolari di cui non si cura quando dovrebbe garantire un servizio pubblico sempre più in crisi. A dimostrazione di quanto questo Governo sia completamente estraneo dai veri bisogni delle persone. Un motivo in più per far sentire le nostre voci”.

