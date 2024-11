Il Segnalibro è la nuova libreria di corso Mazzini a Cremona, gestita dalla cooperativa Fratelli Tutti, che va a completare il progetto iniziato con il caffè letterario di Vicolo Torriani, aperto recentemente e gestito con Crart, dove ci sono eventi letterari, letture pubbliche di libri, book crossing.

In vendita ci sono principalmente libri di editoria cattolica, con la volontà di supplire un po’ quel vuoto creato dalla chiusura delle storiche Paoline in città. “Non abbiamo l’ambizione di essere a loro pari, però cerchiamo comunque di fornire un servizio” racconta Don Roberto Musa.

“Sarà gestito da volontari della cooperativa, insieme a ragazzi con fragilità. Insieme ai libri delle edizioni San Paolo o Queriniana, insomma quelle che sono un po’ del mondo cattolico, ci sarà anche un angolo riservato ai libri per ragazzi con disabilità. Non sulla disabilità, ma edizioni particolari che possano essere adeguate alle loro necessità”.

“L’intenzione è quella di fare in modo che anche la realtà della libreria sia il più possibile inclusiva. Quindi la presenza di testi che raccontino un po’ anche il mondo ecclesiale, e quindi occasione di incontro per chi magari non è proprio pienamente parte del mondo ecclesiale, quindi uno spazio di dialogo, di inclusione, di incontro da questo punto di vista, e poi anche di accoglienza e di attenzione verso chi magari in una situazione di fragilità, magari in libreria farebbe fatica a trovare prodotti adeguati a lui” conclude il sacerdote.

Nicoletta Tosato

