Si vota il 29, 30 novembre e il 1° dicembre nella sede dell’Ordine delle Professioni Sanitarie di via Palestro. Sono due le liste in corsa per il rinnovo del consiglio dell’Ordine degli infermieri della provincia di Cremona, a cui sono iscritti 2869 professionisti che lavorano in ambito ospedaliero in Rsa o come liberi professionisti.

“La casa dell’infermiere vuole garantire a tutti gli infermieri di essere rappresentati da un professionista che gli assomigli, una lista che è composta da professionisti che operano negli enti con diversi ruoli e funzioni” racconta Mario Cucumo. “Abbiamo in lista dei neo laureati, ma abbiamo anche degli esperti di medio e lungo corso. Un ambito su cui bisognerà lavorare tanto è l’appetibilità della professione. Si sta affermando la figura dell’assistente infermiere, che è una figura necessaria, anche se è un’altra pezza al sistema. Un lavoro che dovrà fare l’ordine sarà quello di governare questa nuova figura” conclude Cucumo.

“Il gruppo opinione si è candidato per il rinnovo del collegio dell’Ordine delle professioni infermieristiche proprio perché crede fermamente che ci sia bisogno di costruire un corpus all’interno dei professionisti” afferma Gianmario Pedretti. “La professione infermieristica è una professione che attualmente sta vivendo un momento particolare. È una professione poco attrattiva, soprattutto per i giovani, ma è comunque una professione che si pone al centro il prendersi cura. Punteremo molto su una lista e su un ordine che sia il più inclusivo possibile.

Vogliamo che davvero il confronto con i colleghi che operano nelle realtà ospedaliere, nelle strutture e nel territorio sia costante, perché crediamo fermamente che per costruire insieme delle risposte adeguate ai professionisti dobbiamo ascoltarli. Vogliamo puntare molto sulla formazione, è una professione che nasce tantissimi anni fa, un percorso storico molto affascinante, ma è in continua evoluzione e quindi crediamo che il processo formativo sia assolutamente una leva strategica importantissima per garantire sempre di più qualità all’interno del dei contesti di cura” conclude Pedretti.

