Per problemi di salute dell’artista, sono stati annullati i tre concerti che Claudio Baglioni avrebbe dovuto tenere al Ponchielli il 6, il 7 e l’8 dicembre prossimi con il suo tour “Piano di volo solo tris”.

Per motivi di programmazione di calendario e di produzione, per alcuni dei concerti inizialmente previsti nel 2024 fino all’11 gennaio 2025 non è stato possibile pianificare una nuova data di recupero e per gli stessi motivi si rende necessario posticipare o annullare alcune delle date del 2025.

Per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati.

Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate e per gli acquirenti delle date annullate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 24 dicembre 2024 attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.

