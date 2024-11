Sono sei le occupazioni abusive nelle case Aler di Brescia, Cremona e Mantova. Diventa operativo anche nella nostra provincia il piano per la lotta all’abusivismo finanziato da Regione Lombardia e già attivo a Milano. Ora ne beneficeranno anche le province di Brescia, Cremona, Mantova, Pavia, Lodi, Varese, Como, Monza Brianza, grazie a uno stanziamento di circa 100.000 deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, di concerto con l’assessore alla Sicurezza, Romano La Russa.

I programmi delle Aler prevedono di incrementare i servizi di portierato e di custodia, intensificare i sopralluoghi e la vigilanza del personale dell’azienda nelle aree maggiormente a rischio, attivare sinergie con le Polizie locali o protocolli di intesa con le Prefetture, ‘sigillare’ gli appartamenti temporaneamente sfitti con lastrature o porte blindate.

“L’obiettivo – ha spiegato l’assessore Franco – è diminuire sensibilmente le occupazioni abusive in queste province fino ad azzerarle, proseguendo nell’azione di legalità che stiamo portando avanti a beneficio delle comunità e dei cittadini che rispettano le regole e hanno diritto all’alloggio popolare.

Chi occupa abusivamente toglie la casa alle famiglie che attendono il loro turno in graduatoria. L’abusivismo va debellato in tutti i territori e le Aler hanno un preciso mandato in questo senso da parte della Regione, fermo restando che il fenomeno si contrasta con interventi corali che coinvolgono tutte le istituzioni preposte alla sicurezza e all’ordine pubblico, con le quali siamo sempre disponibili a collaborare”.

“Il piano anti abusivi – ha proseguito Franco – è partito nei mesi scorsi a Milano e provincia con risultati incoraggianti. Ora lo estendiamo ad altre 8 province della Lombardia declinandolo in base alle peculiarità e alle esigenze dei singoli territori. Le Aler, su indicazione della Regione, hanno strutturato un programma di interventi che monitoreremo passo dopo passo”.

“La sicurezza e la legalità sono prioritarie per la Regione – ha affermato l’assessore La Russa – che mette a disposizione strumenti per intervenire non solo a Milano, dove il fenomeno è certamente preoccupante, ma anche in altre province lombarde: un segnale forte e concreto nella direzione di garantire i cittadini perbene”.

Il piano antiabusivismo contempla da un lato le azioni di prevenzione e deterrenza rispetto alle occupazioni con effrazione, dall’altro punta a efficientare il recupero e la sistemazione delle abitazioni ‘liberate’ dagli occupanti illegali.

Per quanto riguarda le situazioni di abusivismo consolidato, lo sgombero viene materialmente eseguito dalle Forze dell’ordine: Aler attua una serie di attività correlate e di supporto sotto il profilo amministrativo e logistico (trasloco, assistenza), e si impegna appunto a velocizzare la messa in sicurezza e il ripristino degli alloggi recuperati.

