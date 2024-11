220 studenti dell’istituto Torriani di Cremona di quarta e quinta hanno partecipato alla trentatreesima edizione di Job&Orienta a Veronafiere. Un salone dedicato a orientamento, scuola, formazione e lavoro con proposte in presenza integrate da un ecosistema digitale multidimensionale e interattivo.

Gli studenti hanno potuto incontrare le due dimensioni di “Istruzione ed educazione” e “Università, formazione e lavoro” – a loro volta articolate in differenti aree tematiche.

Agli stand in presenza si aggiungono le vetrine virtuali, nelle quali gli espositori rendono disponibili ai visitatori i propri contatti, contenuti multimediali come foto e video di presentazione e materiali informativi, come brochure e approfondimenti in pdf.

