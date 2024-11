È uno degli chef più creativi d’Italia, diventato famoso per le ospitate alla prova del cuoco di Antonella Clerici e poi conduttore di diversi programmi di cucina. Andrea Mainardi è stato ospite ad un evento nella sede di Star Brixia di via Dante a Cremona per una degustazione speciale presentando un panettone firmato da lui stesso accompagnato dal gelato all’azoto liquido.

“Manca poco a Natale, quindi h portato panettone, quello super detox” scherza Mainardi (per un chilogrammo di farina utilizza infatti 800 grammi di burro). “Poi ho preparato un gelato, partendo da una classica crema inglese. L’unico modo per renderla gelato con questa setosità pazzesca è aggiungere l’azoto liquido, molto scenografico e al palato sembra leggerissimo, ma in realtà è super strong e mega sostanzioso come il gelato della nonna” ci spiega lo Chef.



Un gelato che però si scioglie subito perché non contiene un ingrediente, la farina di semi di carrube, che è la capacità di trattenere l’acqua. “Non l’ho messa in modo che rimanga molto più setoso, molto più leggero dal punto di vista della textura. Ha il difetto che si scioglie in fretta e va servito subito, ma con due cucchiaiate lo finite in un attimo. Molto bello e scenografico, soprattutto se accompagnato dalla storia”.

