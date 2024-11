Lunedì 2 dicembre alle ore 19, al San Paolo Caffè (Piazza San Paolo 15), terzo appuntamento con la rassegna Chitarre per la poesia, con le liriche di Giuseppe Ungaretti. Nato ad Alessandria d’Egitto nel 1888 da genitori lucchesi, crebbe, orfano di padre, tra mille difficoltà economiche. Terminati gli studi medi, nel 1912 si iscrisse alla Sorbona. A Parigi frequenta artisti ed avanguardie tra i quali Apollinaire e Picasso, Papini, Soffici e Palazzeschi. Partito volontario per il Carso durante la Prima Guerra Mondiale, fu proprio l’esperienza della trincea a palesare la vocazione poetica. Dal 1936 al 1942 insegnò letteratura italiane all’Università di San Paolo in Brasile. Rientrato in Italia ottenne per “chiara fama” la cattedra di letteratura italiana all’Università di Roma. Si è spento a Milano nel 1970.

In questo incontro verranno proposte poesie scritte da Ungaretti tra il 1916 e il 1968, volutamente selezionate tra le meno note. Un approccio diverso e per questo più stimolante, alle liriche del poeta che fu, tra l’altro, uno dei Padri fondatori dell’ermetismo. Si vuol dunque rendere omaggio a quelle poesie di Ungaretti che, malgrado la loro magnificenza, sono state sovente poco considerate.

Le liriche saranno interpretate da Giovanni Ruggieri accompagnato dalle creazioni musicali del maestro Massimo Ardoli alla chitarra. La rassegna, promossa dall’Ensemble Alma Libera, gode del patrocinio e della collaborazione del Comune di Cremona. Ingresso libero.

© Riproduzione riservata