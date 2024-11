Sebbene l’Italia registri un’incidenza di infezioni da Hiv inferiore alla media dei Paesi dell’Europa occidentale, l’Istituto Superiore di Sanità evidenzia un lieve aumento dei casi negli anni successivi alla pandemia da Covid-19. Per questo, l’Asst di Cremona vuole mettere l’accendo sull’importanza di una diagnosi precoce, unico strumento per correre ai ripari. E lancia una campagna straordinaria, nell’ambito della Giornata mondiale contro l’Aids, dal 29 novembre al 6 dicembre, periodo in cui sarà possibile fare il test salivare non solo al SerD, ma anche in altre sedi.

Pur non esistendo ancora una cura definitiva per il virus, infatti oggi sono disponibili terapie molto efficaci. “A fare la differenza è sempre la diagnosi precoce” spiega Roberto Poli (Direttore SerD). “I test Hiv salivare e del sangue, anonimi per legge, sono gli unici strumenti che abbiamo a disposizione per fare diagnosi tempestive e certe. Un passaggio fondamentale per curare l’Aids in tempo ed evitare la diffusione del virus”.

Importante ricordare che “Aids e Hiv non sono la stessa cosa. L’Aids (sindrome da immunodeficienza acquisita) è una malattia infettiva grave causata dal virus Hiv. “Una persona infetta dal virus HIV può trascorrere anni senza sviluppare sintomi evidenti di Aids Tuttavia, durante questo periodo, il virus può essere trasmesso ad altri attraverso rapporti sessuali non protetti, contatto con sangue, trasmissione madre-figlio durante la gravidanza e, in casi meno frequenti, con altre modalità” spiega Paola Pinotti, Assistente Sanitaria del Servizio dipendenze (SerD) dell’Asst di Cremona.

“Al SerD di Cremona è possibile effettuare il test salivare per l’Hiv in modo completamente gratuito e senza bisogno di prescrizione medica” aggiunge Chiara Mondini, coordinatrice del servizio. Il test è consigliato sia a chi ha avuto comportamenti a rischio sia a chi desidera uno screening per maggiore sicurezza. «Si tratta di una procedura molto semplice, – aggiunge Mondini – un operatore sanitario utilizza un tamponcino per prelevare un campione di saliva dalle gengive superiori e inferiori. Il campione viene poi immerso in una soluzione e il risultato è disponibile nel giro di pochi minuti». Per eseguire il test correttamente, è importante non mangiare, bere o masticare chewing gum nei 15 minuti precedenti.

Il test salivare per l’Hiv offre un’affidabilità altissima: gli studi confermano una precisione del 100% per i soggetti infetti e del 99,8% per i non infetti. “E’ un’opportunità per prendersi cura della propria salute in modo rapido, non invasivo e discreto” sottolinea Mondini. “In caso di esito positivo, i medici del nostro centro collaborano direttamente con gli specialisti del reparto di Malattie Infettive diretto da Angelo Pan, garantendo una rapida presa in carico e, se necessario, la definizione della terapia farmacologica”.

DOVE FARE IL TEST

CREMONA FAST-TRACK CITY (Dal 29 novembre al 6 dicembre in via eccezionale)

Test Rapidi Salivari HIV e HCV Gratuiti:

· 29 Novembre 2024 – La Gare des gars (via Dante 90) – dalle 12 alle 14.30

· 01 Dicembre 2024 – Vaccinazini Asst (via Dante 134) – dalle 8.30 alle 12.30

· 06 Dicembre 2024 – Ambulatorio Articolo 32 (Parco Vecchio Passeggio Viale Trento e Trieste 35B) – dalle 9 alle 12

SERVIZIO DIPENDENZE (SerD)

Via Postumia 23, Cremona

Accesso diretto, senza prenotazione e senza prescrizione medica

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 15:00; sabato dalle 8:00 alle 12:30.

Per informazioni telefonare allo 0372 408696 oppure scrivere a sert.cremona@asst-cremona.it.

Per informazioni www.cremona.it

© Riproduzione riservata