Anche per il 2024, le Botteghe del Centro – Confcommercio sono orgogliose di collaborare con il Comune di Cremona e il DUC (Distretto Urbano del Commercio) per l’iniziativa “Cremona Illumina il Natale”, un progetto che animerà il centro storico con eventi, luminarie e spazi dedicati a famiglie e bambini, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. “Il Natale è un momento speciale per la nostra città, e come Botteghe del Centro siamo felici di contribuire a rendere Cremona ancora più accogliente e viva” dichiara Eugenio Marchesi, presidente delle Botteghe del Centro di Cremona. “La nostra partecipazione vuole essere un invito per le famiglie a vivere il centro come un luogo di incontro, dove la magia del Natale si fonde con la bellezza della città e il valore delle sue tradizioni.

Sabato 30 novembre alle 16:30, in Piazza del Comune verrà acceso un albero di Natale luminoso di 17 metri di altezza, che veglierà sulla città per tutto il periodo natalizio e sarà lo sfondo perfetto per immortalare nei propri ricordi la bellezza di Cremona. Subito dopo, un corteo guidato dalla “Orchestra Fiati di Casalbuttano e Offanengo” darà il via ai festeggiamenti natalizi, accompagnando i partecipanti nelle vie del centro per l’inaugurazione di altre attività inserite nel programma.

Igloo e attività per bambini in piazza Roma

Un magico “Igloo” accoglierà bambini e famiglie presso i giardini di piazza Roma. All’interno dell’igloo è stata pensata un’area bimbi dove i genitori potranno lasciare i propri figli in tranquillità, per farli partecipare a laboratori creativi organizzati da “Le Tate di Tutti” e dall’Istituto Einaudi durante i weekend, da domenica 1° dicembre sino al 6 gennaio. Questa scelta vuole offrire alle famiglie un luogo sicuro e accogliente, dove i più piccoli possano divertirsi e imparare mentre i genitori si godono una passeggiata o lo shopping natalizio. Nel calendario troveranno spazio anche attività ludiche con “Urban Bees” e “Energia Ludica”.

Sempre in piazza Roma, sabato 21 dicembre, alle ore 16:30, Padania Acque offrirà ai più piccoli uno spettacolo di burattini con Mauro Cauzzi, dal titolo “La casa dell’acqua è di tutti”, un modo divertente per promuovere la conoscenza della risorsa idrica tra i più piccoli. Per tutto il periodo natalizio, inoltre, i giardini ospiteranno una giostra e eventi con Babbo Natale, fate e personaggi del Natale.

“La magia del Natale,” conclude Marchesi, “non si limita alle luci e agli addobbi: è anche un’occasione per ritrovare il piacere di condividere momenti di gioia in spazi pensati per tutti, con particolare attenzione alle famiglie. Iniziative come questa dimostrano il ruolo centrale del commercio nel creare un tessuto sociale vivace e inclusivo.”

