Martedì 3 dicembre la Società Filodrammatica Cremonese ospiterà il TRIO di Gianni Satta. I tre artisti presentano un progetto in cui si incontrano due generi musicali: la classica e il jazz. In questo modo i capolavori classici di compositori come Bach, Haendel, Mascagni, Faurè, assumono una veste nuova nell’esecuzione che si sviluppa attraverso la sensibilità e la voce interiore degli artisti, che hanno sempre considerato la musica classica come una risorsa preziosa in cui ricercare melodie da sviluppare con il loro stile e sensibilità musicale. Il dialogo all’interno dei brani è frutto di una maturata e consolidata coesione.

Alla tromba e flicorno Gianni Satta, alle tastiere Fabrizio Trullu, alle percussioni e clarinetto Alberto Venturini.

L’ingresso è di 10 euro

Per prenotazioni whatsapp 3348985081

