Manuel De Luca, grande protagonista della sfida del Druso, grazie al suo primo gol in grigiorosso in campionato, ha commentato la sfida contro il Sudtirol.

Quanto era importante per te trovare il primo gol in campionato?

“Innanzitutto sono molto contento perché oggi la squadra ha fatto una buonissima partita e abbiamo portato a casa il risultato. In più sono felice per me stesso: non era facile, ma mi ero promesso di reagire. Dopo quanto accaduto la settimana scorsa ho lavorato tanto sulla finalizzazione e penso che la mia reazione sia stata premiata, così come quella della squadra”.

Contro il Frosinone la Cremo è parsa intimorita prima del gol, oggi invece siete sembrati più uniti ed entusiasti sin dall’inizio…

“Secondo me abbiamo fatto bene in entrambe le partite, oggi l’abbiamo sbloccata subito in tutti e due i tempi e quando fai gol sei senza dubbio più tranquillo. Contro il Frosinone siamo rimasti più a lungo sull’1-0, ma ciò che conta sono i tre punti”.

La seconda vittoria consecutiva riporta anche serenità nell’ambiente…

“Sicuramente, abbiamo passato settimane non belle e ne abbiamo parlato nello spogliatoio, adesso abbiamo una consapevolezza diversa e ci godiamo la vittoria. Da domani prepareremo la partita con la Reggiana”.

Cosa rappresenta per te il gol di questo pomeriggio, arrivato proprio nella tua città?

“Tanto, perché questa è la città dove sono nato, cresciuto e che mi ha permesso di proseguire nella mia carriera grazie al percorso nel settore giovanile. Lo dedico a mia madre, perché la mia famiglia ha fatto tanti sacrifici e volevo ripagarla in questo modo”.

Il mister ha parlato bene di te in conferenza. Senti la sua fiducia?

“Lui è la persona che mi ha voluto all’inizio dell’anno, chiamandomi a campionato finito. Gli sono grato per l’opportunità e sono disponibile per aiutare la squadra. Sono venuto a Cremona apposta”.

Hai sentito il peso di arrivare in una Cremo dove l’anno scorso giocava Coda?

“Io ho grande rispetto per Coda, anche se non ho avuto la fortuna di lavorarci insieme l’ho conosciuto negli ultimi giorni alla Sampdoria. Ma so benissimo qual è il mio valore: questo non mi ha influenzato perchè so di essere un giocatore forte e sta a me dimostrarlo”.

Che De Luca c’è stato tra il gol al Bari di agosto e quello di stasera?

“Un De Luca che ha avuto qualche problema all’inizio, non ho fatto il ritiro per dei fastidi al ginocchio e la mia condizione non era ottimale. Però ho sempre creduto in me e continuerò a farlo sempre, ho lavorato tanto e ora inizio a stare bene, non vedo l’ora che arrivino le prossime partite”.

Hai giocato in coppia con tutti gli attaccanti in rosa. Come ti trovi con loro?

“Siamo un gruppo di bravi ragazzi, siamo uniti e ci vediamo spesso. Il mister fa delle scelte che vanno rispettate, noi ci troviamo bene, ci cerchiamo e c’è connessione. Chiunque giochi dà il massimo”.

