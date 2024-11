Gp Qatar, Verstappen in pole davanti a Russell e Norris. Leclerc 5°

(Adnkronos) – Il 4 volte campione del mondo Max Verstappen conquista la pole position del Gp del Qatar. L’olandese della Red Bull gira in 1’20″520, precedendo gli inglesi George Russell (1’20″575) con la Mercedes e Lando Norris (1’20″772) con la McLaren. Quarto posto per la seconda McLaren, quella dell’australiano Oscar Piastri (1’20″829), che si lascia alle spalle la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1’20″852) e l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1’21″011). Settimo posto per la seconda Rossa, quella dello spagnolo Carlos Sainz (1’21″041). Domani, domenica 1 dicembre, alle 17 partirà la gara che potrebbe decidere il titolo Costruttori. La McLaren ha 30 punti di vantaggio sulla Rossa.

Pomeriggio non positivo, nel complesso, per la Ferrari. Qualifiche a parte, la doppietta McLaren nella gara sprint ha complicato l’inseguimento della scuderia di Maranello al titolo Costruttori. La doppietta di Piastri e Norris potrebbe rivelarsi fondamentale per la McLaren, che ha guadagnato altri 6 punti sulla Ferrari nel Mondiale Costruttori.