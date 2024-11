Lo scorso ottobre è arrivata l’ufficialità: dopo una lunga stagione la società sportiva K3 Triathlon Cremona si è aggiudicata il primo posto a livello nazionale nei campionati di società di triathlon.

Un traguardo che il Comune della città del torrazzo e l’assessore allo Sport Luca Zanacchi, hanno voluto premiare con un riconoscimento al K3 che ha portato Cremona sul gradino più alto del podio del triathlon italiano davanti ad oltre 350 società da tutta Italia. A ritirare la targa in sala quadri, il presidente Claudio Bruni, il consigliere Diego Bottarelli oltre che i due atleti Andrei Costandache e Andrea Barborini.

Luca Zanacchi: “Lo sport è questa squadra va scoperta sicuramente, anche se comunque la società K3 è impegnata da tempo con tutto il movimento giovanile, quindi sta entrando nel tessuto sportivo della città sempre di più. L’augurio è che questo traguardo sportivo a livello nazionale sia anche da spunto, stimolo importante per dirottare l’attenzione su questa disciplina sportiva e coinvolgere sempre più giovani, sempre più ragazzi e ragazze”.

Ora lo sguardo è rivolto al futuro con tante nuove leve da far credere per una società che è stata fondata da relativamente poco e conta già 130 tesserati

Claudio Bruni: “Sicuramente questo risultato mi riempie d’orgoglio perché è frutto di un lavoro capillare anche fatto sui giovani. Noi siamo una società molto giovane rispetto alle altre squadre di triathlon in Italia. È solo dieci anni che abbiamo fondato la squadra e quindi questo è stato un risultato inaspettato perché sicuramente non eravamo la squadra coi favori del pronostico e quindi questa cosa mi rende orgoglioso e soprattutto perché vuol dire che abbiamo fatto un gran bel lavoro anche a livello giovanile, a livello capillare nella provincia e quindi siamo contentissimi”.

Lorenzo Scaratti

