Una prestazione convincente sotto ogni profilo, una squadra dominante in tutti i 90 minuti. La Cremonese esce dal Druso di Bolzano con tante nuove consapevolezze, al termine di una partita senza storia. Il Sudtirol non può nulla, i grigiorossi si impongono con un roboante 4-0.

Pochi minuti, tre, e i ragazzi di Stroppa passano. Cross dalla sinistra di Bianchetti, colpo di testa sul secondo palo di Vazquez, respinta di Drago e per Bonazzoli è un gioco da ragazzi sbloccare l’incontro a pochi passi dalla riga di porta. Terzo gol in campionato per l’ex Salernitana, sempre più al centro del progetto offensivo grigiorosso.

La Cremonese gestisce nella prima frazione, senza creare altre grandi chance, ma soprattutto senza rischiare nulla. La ripresa si apre esattamente come il primo tempo, con un gol grigiorosso: Vazquez dal limite si accentra, sposta palla sul mancino e lascia partire un tiro preciso che si insacca all’angolino. 2-0 firmato Mudo, al suo sesto timbro in campionato, il quinto nelle ultime sette partite.

La Cremo però non si accontenta e continua a spingere sull’acceleratore. Collocolo decide di mettersi in proprio e sgancia un missile da fuori area che trafigge Drago e chiude la contesa.

Nel finale c’è spazio anche per il poker. Vandeputte lavora bene un pallone sulla sinistra e serve un assist delicato per De Luca che di testa sigla il 4-0. Un gol importante soprattutto per i singoli, il primo in campionato per il Cigno di Bolzano che si sblocca proprio nella sua città.

Una super Cremonese conquista la sua seconda vittoria consecutiva, la seconda gara di fila senza subire gol. Domenica contro la Reggiana un’ulteriore finale, per proseguire con grande positività nella rincorsa alle prime della classe.

