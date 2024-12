Il Calendario A.P.O.M. 2025 (associazione PATOLOGIA oncologica mammaria) celebra Cremona Città della Musica attraverso la riproduzione delle immagini di strumenti musicali tratte da importanti opere pittoriche del Museo Civico Ala Ponzone.

Il calendario è stato presentato oggi pomeriggio ad amici e sostenitori al Cremona Palace Hotel di Costa sant’Abramo. Apom è un’associazione costituita oltre vent’anni fa, nel 2003, a sostegno della Breast Unit dell’ospedale Maggiore di Cremona per promuovere la prevenzione, la diagnosi sempre più precoce e la cura delle patologie mammarie.

Tantissime le autorità presenti all’evento del Cremona Palace Hotel. Apom ha ringraziato il Comune di Cremona per aver concesso il Patrocinio e la collaborazione, l’assessore alla Cultura del Comune di Cremona Rodolfo Bona, Maria Chiara Bondioni, Coordinatrice delle attività del Settore Cultura e Turismo del Comune di Cremona e Mario Marubbi Conservatore del Museo Civico Ala Ponzone per la collaborazione e disponibilità determinanti per la realizzazione del Calendario A.P.O.M. 2025, oltre alla Socia e Consigliera Enza Ronchetti che ne ha sapientemente curato il progetto grafico. Presenti anche il coordinatore del Comitato scientifico Apom, il dottor Alberto Bottini e il dottor Antonio Brunelli.

Hanno preso la parola per un breve saluto il Senatore Gianpietro Maffoni, l’eurodeputata Maria Teresa Vivaldini, il Consigliere Regione Lombardia Marcello Ventura, l’Assessore alle Politiche Sociali e Fragilità del Comune del Cremona Marina Della Giovanna, lo stesso assessore Bona, il Direttore Amministrativo di ASST Cremona Gianluca Leggio. Tra il pubbico,

Un ringraziamento è andato anche a Fantigrafica per la stampa, oltre che alle Socie e tutte le volontarie che si sono prodigate per la riuscita della serata. Il Calendario nei prossimi giorni sarà spedito agli oltre 1800 sostenitori che in questi anni con la loro generosità hanno supportato le attività di Apom. Il calendario potrà inoltre, dal 9 dicembre, essere ritirato presso la sede Apom: lunedí e giovedí (non festivi) dalle 15:00 alle 18:00 e presso la Tipografia Fantigrafica.

