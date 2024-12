Come previsto si sono formati lunghi incolonnamenti in tangenziale a Cremona, sulla corsia sud in direzione Piacenza, a causa del senso unico alternato istituito da questa mattina sul ponte in ferro per ispezioni dell’Anas sulla stabilità dell’infrastruttura. Nel tardo pomeriggio la fila di auto iniziava all’altezza di via Milano. Le modifiche viabilistiche dureranno anche di notte e fino al pomeriggio di mercoledì.

