Rintracciato e arrestato nel modenese il 41enne accusato di aver accoltellato e abbandonato a Guastalla l’ex fidanzata 45enne di San Matteo delle Chiaviche, frazione di Viadana, nella giornata di lunedì.

L’uomo era fuggito dopo l’aggressione, a bordo di una Bmw. Dopo poche ore era stato rintracciato dai Carabinieri, nel pomeriggio di lunedì.

L’indagato è stato individuato in territorio modenese, dove risiede. In auto aveva il coltello con cui aveva ferito al collo la 45enne di San Matteo delle Chiaviche, lasciandola ferita all’altezza del ponte del Po, in via Cisa Veneta a Guastalla.

Da chiarire il movente alla base del folle gesto violento che poteva costare la vita all’ex fidanzata: il tempestivo intervento di alcuni testimoni della scena ha con ogni probabilità evitato la tragedia.

In soccorso della 45enne, oltre ai presenti e ad un’ambulanza della Croce Rossa di passaggio, sono arrivati a Guastalla automedica e i Carabinieri per raccgoliere testimonianze e avviare la ricerca del fuggitivo.

La donna è stata trasportata all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia: non è in pericolo di vita, ha una prognosi di 30 giorni.

