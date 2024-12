Si è tenuto lunedi in sala Puerari, alla presenza dei rappresentanti del consiglio comunale e della Giunta, Luciano Pizzetti e Roberta Mozzi il Seminario per i docenti, aperto alla cittadinanza che ha dato il via agli incontri di approfondimento che porteranno al Viaggio della memoria 2025. Introdotta da Simona Piperno, preside del Torriani, scuola capofila della Rete “Esseer cittadini Europei”, dal direttore scientifico del progetto Ilde Bottoli e dal presidente di Anda Tiziano Zanisi, Isabella Insolvibile – docente di Storia contemporanea e collaboratrice di Rai Storia oltre che autrice di molte monografie sui temi della Resistenza – ha affrontato il percorso storico che ha portato l’Italia a riemergere dalla dittatura ventennale del fascismo e dalle sue guerre fino a costituirsi in una Repubblica democratica basata sulla Costituzione antifascista.

In particolare, seguendo l’indicazione dello storico Claudio Pavone, Insolvibile ha parlato delle “tre guerre”: quella contro i tedeschi, guerra di liberazione nazionale; la guerra civile che ha diviso il paese; la guerra di classe per la giustizia e l’equità in cui tanti hanno creduto, anche per il ruolo dell’Urss nella sconfitta del nazismo e delle brigate Garibaldi nella Resistenza.

La guerra partigiana è stata illustrata nelle sue espressioni di resistenza civile, resistenza politica e resistenza disarmata. L’eredità del Cln nel primo, breve, governo di Ferruccio Parri è stato il motore organizzativo del successivo cambiamento, del voto alle donne e del passaggio alla Repubblica.

Utile strumento di ricerca e consultazione per docenti e studenti il portale https://www.straginazifasciste.it/ illustrato da Insolvibile che ha attivamente lavorato nel comitato scientifico che ha reso possibile la mappatura degli orrori non solo del Nazismo, ma anche (e soprattutto) del Fascismo.

