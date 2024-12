Continua la fruttuosa collaborazione tra l’Accademia Stauffer e la European Union Youth Orchestra, una delle più dinamiche ed importanti compagini giovanili nel panorama musicale odierno. L’ensemble orchestrale, composto da violinisti del Corso Concertmaster e un gruppo di archi della EUYO, preparerà un programma sinfonico sotto la guida di Andrea Obiso, Primo Violino di Spalla dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dell’Orchestre de Paris, e di Gregor Horsch, Primo Violoncello della Royal Concertgebouw Orchestra.

Questo incontro tra le due realtà musicali non è l’unico in programma per quest’anno accademico: nel marzo 2025, i musicisti della Stauffer e della European Union Youth Orchestra saranno nuovamente insieme per realizzare un altro progetto artistico che sarà preparato e diretto da Kolja Blacher.

Il programma del 13 dicembre accosterà tre brani del repertorio novecentesco, diversi tra loro per spirito e linguaggio. La Simple Symphony di Benjamin Britten (1934) è caratterizzata da una freschezza melodica e un’energia ritmica che la rende una delle opere più amate del repertorio per archi. A seguire, i Cinque pezzi per orchestra d’archi di Paul Hindemith (1927), che alternano momenti energici e dissonanti a pagine di sognante lirismo.

Infine, la Serenata in do maggiore di Ernst Von Dohnányi (1902) nella trascrizione per orchestra d’archi, che

intreccia influenze romantiche e linguaggi innovativi, dando vita a una spumeggiante vivacità che trasmette un senso di festa ed allegria. Il concerto sarà ad ingresso libero, previa prenotazione sulla piattaforma Eventbrite.

© Riproduzione riservata