Emergenza ambientale a Malagnino nella serata di martedì, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per uno sversamento di carburante nella rete fognaria, nella zona di via XXV Aprile. A segnalare la situazione il sindaco, Donato Losito, che ha spiegato la situazione sui social. Sul posto anche Ld Reti.

A lanciare l’allarme sono stati i residenti, che hanno chiamato il 112 dopo aver avvertito un forte odore nelle proprie case ed essersi anche sentiti male, in alcuni casi. In un primo momento si era temuto fosse una fuga di gas, poi i Vigili del fuoco intervenuti hanno appurato come nelle abitazioni non vi fosse la presenza di monossido.

Andando a verificare le fognature, hanno invece notato come vi fossero delle macchie di carburante. Secondo quanto ricostruito dalle indagini avviate immediatamente, sembra che qualcuno possa aver sversato del carburante nella fognatura dove ci sono le pompe di sollevamento.

Nella mattinata di mercoledì i tecnici di Padania Acque sono a loro volta intervenuti per fare un sopralluogo e cercare di risalire al luogo esatto in cui è stato fatto lo sversamento. Grande la rabbia dei residenti e dello stesso sindaco, per quanto accaduto. lb

