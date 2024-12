Venerdì 6 dicembre alle 17.45 in Piazza Filodrammatici un incontro organizzato dal Pd sull’ufficio musica, con prospettive e opportunità. Con l’apertura del nuovo Ufficio Musica, Cremona rafforza il suo ruolo di capitale musicale e culturale. Questo progetto, parte integrante delle politiche per la valorizzazione del territorio, sosterrà artisti, istituzioni e imprese locali, promuovendo innovazione, turismo e occupazione. L’Ufficio sarà un punto di riferimento per la progettazione e il dialogo, contribuendo a fare della cultura un pilastro della crescita economica e sociale della comunità. “Un segnale concreto del nostro impegno per il futuro di Cremona” si legge in una nota stampa

© Riproduzione riservata