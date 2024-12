Aborto in aumento in Italia anche fra minorenni, Ivg farmacologica sorpassa chirurgica

(Adnkronos) – In totale nel 2022 in Italia sono state notificate 65.661 interruzioni volontarie di gravidanza. Il numero assoluto è aumentato del 3,2% rispetto all’anno precedente, maggiormente per le donne straniere (+4,9%) rispetto alle italiane (+2,9%). Si conferma anche l’aumento del ricorso all’aborto da parte delle minorenni (pari a un tasso di 2,2 per 1.000), registrato già nel 2021 rispetto al 2020, pur restando il tasso di abortività delle under 18 “inferiore a quello dei Paesi europei con analoghi sistemi sanitari”. E per la prima volta in assoluto nel 2022 c’è stato il sorpasso delle Ivg farmacologiche, effettuate con mifepristone associato o meno a prostaglandine o con sole prostaglandine, rispetto a quelle chirurgiche effettuate con isterosuzione o raschiamento (52% contro il 46,6%). E’ la fotografia scattata dalla Relazione del ministro della Salute sull’attuazione della legge 194 che – come segnalato dall’associazione Luca Coscioni – è comparsa prima sul sito di ‘Pro-choice’ che sul sito del ministero. E proprio dal materiale pubblicato sul sito della Rete italiana contraccezione aborto si evince che il documento era stato trasmesso al Parlamento il 22 novembre.

La relazione in serata di oggi, 5 dicembre, è stata comunque resa disponibile anche sul portale del ministero. Ma per Filomena Gallo, avvocata e segretaria nazionale dell’associazione Luca Coscioni, il rapporto in questione “continua a presentare dati vecchi e poco utili. Quelli appena pubblicati sono infatti risalenti al 2022, aggregati per Regione. Non rendendo pubblici i dati delle singole strutture non possiamo sapere davvero com’è applicata la legge 194. Ancora una volta ci troviamo davanti a un quadro incompleto e poco utile rispetto alla reale accessibilità e alle modalità di erogazione dell’Ivg nelle strutture ospedaliere del nostro Paese. La nostra richiesta è: rendere disponibili dati disaggregati e eliminare tutte le barriere che ostacolano l’accesso a un diritto fondamentale come quello alla salute”.

Nel documento ci sono diversi dati. Viene evidenziato l’aumento del tasso di abortività (5,6 Ivg per 1.000 donne di età 15-49 anni residenti in Italia, in crescita del 5,1% rispetto al 2021) e del rapporto di abortività (166,6 Ivg per 1.000 nati vivi, +4,8% rispetto al 2021), in controtendenza con lo storico trend in calo. “La raccolta dati successiva – scrive il ministro Orazio Schillaci – consentirà di stabilire se si tratta di un dato isolato, limitato a questo particolare anno (come avvenuto per un aumento registrato nel 2004), o se fa parte di un nuovo, diverso andamento delle Ivg rispetto alla costante diminuzione riscontrata dal 1983”.

Nella relazione si approfondiscono poi le dinamiche che hanno permesso il sorpasso dell’aborto farmacologico su quello chirurgico, che potrebbe essere avvenuto per effetto della “maggiore applicazione da parte delle Regioni di quanto stabilito dalla circolare del 12 agosto 2020 del ministero della Salute – Aggiornamento delle ‘Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine'”. Quanto al trend osservato fra le minorenni, nel documento si evidenzia che “è il risultato del contemporaneo aumento delle Ivg delle under 18 italiane e della diminuzione di quelle straniere”.

L’aumento delle Ivg, rilevato nel 2022 rispetto al 2021, ha interessato tutte le aree geografiche del Paese, con l’eccezione dell’Italia insulare dove è rimasto stabile. A livello regionale il tasso di Ivg è rimasto invariato in Piemonte e Friuli-Venezia Giulia ed è leggermente diminuito in Sardegna. Quanto alle fasce d’età, nel 2022 i tassi di abortività più alti riguardano le donne tra i 25 e i 34 anni, come negli anni precedenti. E tutte le classi di età presentano un aumentato ricorso all’Ivg, tranne quelle comprese tra 40 e 49 anni che mantengono il tasso stabile. La percentuale di donne nubili che ha effettuato un aborto volontario nel 2022 presenta un lieve incremento rispetto al 2021 (61,3% contro 59,5%), il 49% risulta occupata (dato in lieve aumento). Il 41,4% delle Ivg è stato effettuato da donne senza figli, valore in aumento rispetto al 40,2% del 2021. Mentre la percentuale di interruzioni di gravidanza effettuate da donne con precedente esperienza abortiva continua a diminuire e nel 2022 è pari al 23,3% rispetto al 24% del 2021.

“I tempi di attesa per eseguire l’intervento risultano in diminuzione, pur persistendo una variabilità fra le Regioni – osserva il ministro – Si registra un aumento delle Ivg entro le prime 8 settimane di gestazione, a seguito dell’aumentato uso della tecnica farmacologica in epoca gestazionale precoce”. Per il rilascio della certificazione necessaria alla richiesta di Ivg, anche nell’anno considerato risulta prevalente il ricorso al consultorio familiare (43,9%), rispetto agli altri servizi. Segue per frequenza il servizio ostetrico-ginecologico dell’ospedale (34,3%) e il medico di fiducia (19,6%). L’89,7% degli interventi è stato eseguito negli istituti di cura pubblici, il 3,8% nelle cliniche convenzionate autorizzate, il 5,6% negli ambulatori pubblici e lo 0,3% nei consultori. Il 90,2% delle Ivg è stato effettuato senza necessità di ricovero ordinario.

E’ aumentata poi anche la distribuzione della contraccezione di emergenza: del 27,7% per l’ulipristal acetato (EllaOne*) rispetto al 2021, e del 66,8% dal 2020, quando con determina Aifa è stato eliminato l’obbligo di prescrizione anche per le minorenni. Più contenuto l’aumento per il levonorgestrel (Norlevo*) rispetto al 2021 (+6,7%), quando si registrava una contenuta contrazione delle vendite rispetto all’anno precedente: complessivamente l’aumento delle vendite rispetto al 2020 è stato del 4,8%. “La mancanza di tracciabilità delle vendite non consente di distinguere l’utilizzo della contraccezione di emergenza nelle diverse fasce di età, e neppure l’eventuale uso ripetuto all’interno di tali fasce. È indispensabile garantire la corretta informazione per l’uso di questi prodotti, specie nelle fasce di età più basse”, osserva il ministro, ricordando che la determina Aifa non stabilisce un limite inferiore di età per l’uso.

Quanto ai dati sull’obiezione di coscienza, si rileva un calo negli anni del numero di Ivg medie settimanali a carico dei ginecologi non obiettori a livello nazionale (0,9 IVG medie settimanali per ginecologo non obiettore). “L’analisi dei carichi di lavoro per ciascun ginecologo non obiettore non sembra evidenziare particolari criticità nei servizi di Ivg – conclude Schillaci nella relazione – Alla luce di tali dati, eventuali problematiche nell’offerta del servizio Ivg potrebbero essere riconducibili all’organizzazione regionale del servizio stesso, e non alla numerosità del personale obiettore”.