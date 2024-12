Affitti, Baccarini “Aumentare la detrazione per gli studenti”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo presentato due proposte finalizzate, da una parte ad aumentare l’offerta abitativa soprattutto agli studenti universitari e dall’altra parte di rendere i canoni più sostenibili per gli studenti”. Lo ha detto il presidente nazionale Fiaip, Gian Battista Baccarini, a margine della conferenza stampa, “Affitti studenti: strategie e proposte per far fronte all’emergenza abitativa”, con SoloAffitti.“La prima comporta l’esenzione dell’Imu a favore dei proprietari, per chi stipula contratti di natura transitoria a favore, appunto di studenti universitari – ha aggiunto -. La seconda riguarda gli inquilini, cioè gli studenti stessi, per un aumento della detrazione al 30 per cento sul canone annuo di locazione complessivo andando ad avere un risparmio mensile di 150 euro”.

