Alla fine delle riprese della puntata cremonese di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, una sorpresa per lo chef più amato della tv: una maglia della Cremonese. Decisamente personalizzata: sul retro infatti non solo un numero ma anche una classica espressione del ristoratore, “Voto 10” (o meglio “Diesci”) come dice lui.

Simpatico, allegro e carico di energia, Borghese ha registrato venerdì 6 dicembre il finale di trasmissione a Palazzo Comunale, con il tavolo di confronto.

Si è prestato a foto, selfie e video saluti con tutti prima di lasciare -sabato- Cremona. Nel pomeriggio un giro in pasticceria, poi nei negozi del centro.

Cremona l’ha accolto a braccia aperte e lui ha apprezzato la città e la gente. Ma la domanda resta la stessa: qual è il miglior ristorante di Cremona? In tv l’ardua sentenza.

Federica Bandirali

© Riproduzione riservata