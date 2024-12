Il 20 dicembre dalle 18,30, presso Pier 59 di via Mercatello 46 a Cremona si terrà un aperitivo natalizio di beneficenza per la raccolta fondi per animali in difficoltà. L’evento è stato organizzato da OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali), sezione di Cremona, associazione per la divulgazione della salvaguardia degli animali. Durante l’apericena sarà presentata l’associazione, che ha aperto da poco una sezione a Cremona, gli obiettivi e le tematiche dell’associazione. Il ricavato sarà a favore delle colonie feline Oipa.

