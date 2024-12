Per la prima volta a Cremona l’Ordine degli avvocati di Cremona si è costituito parte civile in favore di un collega cremonese di 66 anni che nel marzo scorso era stato aggredito nel suo studio di piazza Marconi, in centro a Cremona. Dal legale si era presentato un uomo con atteggiamento alterato e minaccioso. Era un suo assistito di cui il legale era amministratore di sostegno. L’uomo aveva iniziato a inveire e a minacciare, tanto che l’avvocato non aveva aperto la porta dell’ufficio, per evitare problemi.

Per tutta risposta, il cliente, che dall’avvocato voleva più soldi rispetto a quanto invece concordato con il giudice, aveva spaccato con una manata la porta a vetri. Quindi aveva messo lo studio a soqquadro, distruggendo telefono, monitor e computer. E infine si era avventato contro il legale, prendendolo a calci e pugni, procurandogli una lesione al timpano sinistro, contusioni al volto e alle braccia e rompendogli gli occhiali da vista.

L’aggressore, un 37enne, è a processo per lesioni, danneggiamento, violazione di domicilio e violenza o minaccia a pubblico ufficiale.

I danni materiali sono già stati risarciti dall’attuale amministratore di sostegno, mentre è stato chiesto un risarcimento di 1.800 euro per il danno biologico e 2.000 euro per il danno morale.

Il procedimento si è aperto oggi con la costituzione di parte civile dell’Ordine degli avvocati di Cremona attraverso l’avvocato Isabella Cantalupo, “come segno di solidarietà in favore della vittima”. Il collega aggredito, a sua volta, è parte civile attraverso il legale Giampaolo Bellini.

Sara Pizzorni

