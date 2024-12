Dopo l’annuncio dello sblocco della procedura per arrivare alla posa del nuovo ponte tra Calvatone e Acquanegra sul Chiese, un’altra bella notizia per il territorio casalasco – cremonese sul fronte delle infrastrutture. La Provincia di Cremona ha pubblicato il bando di gara del nuovo ponte sull’Oglio a Isola Dovarese della SP 11 in sostituzione di quello esistente che verrà completamente demolito.

L’aumento dei costi dei materiali da costruzione del 2022 aveva interrotto l’avanzamento del progetto. Successivamente la Provincia ha mantenuto l’interesse verso tale infrastruttura destinando all’opera ulteriori risorse ministeriali e regionali colmando il costo complessivo dell’intervento salito ad euro 16.000.000,00.

Nel corso del 2024 gli uffici hanno proceduto all’aggiornamento del progetto definitivo, alla sua verifica ed alla predisposizione del bando di gara con la formula dell’appalto integrato. Sarà pertanto a carico dell’operatore che si aggiudicherà l’appalto la redazione del progetto esecutivo propedeutico all’inizio dei lavori. Le offerte dovranno essere presentate entro il 20 gennaio 2025.

L’obiettivo è di realizzare una struttura che superi le attuali problematiche di natura idraulica e statica e al contempo si inserisca nel migliore dei modi nel contesto ambientale e paesaggistico che caratterizza il sito appartenente al Parco dell’Oglio Sud.

Pertanto il progetto prevede una struttura in acciaio reticolare arcuata che sostiene l’impalcato del ponte che ospiterà la sede stradale unitamente a percorsi ciclopedonali laterali che consentiranno la completa fruizione del ponte e del fiume. Anche la configurazione dei sostegni (spalle e pile) consentirà di sottopassare il nuovo ponte per dare continuità ai percorsi affiancati al fiume.

Inoltre nell’ambito del progetto è prevista la messa in sicurezza dell’incrocio di ingresso all’abitato di Isola Dovarese tramite la realizzazione di una rotatoria di adeguate dimensioni e caratteristiche architettoniche.

La previsione è quella di realizzare il nuovo ponte in posizione affiancata a quello esistente, realizzare nuovi raccordi alla viabilità esistente, aprire al traffico e successivamente demolire completamente l’attuale ponte. In tal modo si limiteranno le chiusure della strada e si ridurranno al minimo i disagi per la collettività.

Con la costruzione del nuovo ponte si ridarà completa funzionalità all’itinerario della Sp 11 che collega trasversalmente il territorio Cremonese a quello Mantovano dell’Asolano.

Tutto l’iter tecnico amministrativo è stato coordinato dall’ufficio tecnico provinciale in collaborazione con la Società in house Centropadane srl che ha curato la progettazione definitiva dell’opera.

L’opera è finanziata con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti assegnati alla Provincia di Cremona per euro 14.500.000,00 ed euro 1.500.000,00 con fondi di Regione Lombardia.

Il prossimo anno vedrà l’aggiudicazione dei lavori, la redazione del progetto esecutivo, la bonifica bellica delle aree interessate dai lavori e l’avvio degli stessi.

