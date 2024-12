Era uno dei contenuti innovativi presentati nelle linee di mandato del sindaco Virgilio, approvate qualche settimana fa, e questo pomeriggio è stato presentato nella saletta della Società Filodrammatica: si tratta dell’Ufficio Musica, costituito dall’assessore Luca Burgazzi che tra le deleghe detiene sia i rapporti con l’associazionismo che quella relativa ad eventi musicali ed espressività giovanile.

Insieme al consigliere comunale del Pd Marco Galli e di Gianfranco Davico, della segreteria Pd, Burgazzi ha presentato l’iniziativa nell’ambito delle “Officine Pd”, luoghi di approfondimento su varie tematiche che il partito Democratico ha avviato durante la campagna elettorale e che ora sta riproponendo.

L’Ufficio Musica è già in attività e ha il compito di coordinare le iniziative musicali, soprattutto quelle rivolte ai giovani e agli universitari presenti in città, creando opportunità e coordinamento tra associazioni per facilitare la reciproca conoscenza e la divulgazione delle iniziative che si svolgono in città.

“Spesso non si ha la consapevolezza della ricchezza di quel vasto mondo che in città si occupa di musica a vario titolo”, spiega Galli. “L’Ufficio nasce per coordinare tutti questi protagonisti, facilitare la stesura dei calendari e fornire supporto burocratico, ma anche per fare incontrare domanda e offerta, magari non molto conosciuta”.

Cremona città della musica “colta”, si pensi al teatro Ponchielli, al Conservatorio, all’Accademia Stauffer, ai concerti in Auditorium Arvedi, ma anche fatta di tante piccole realtà che adesso avranno un interlocutore unico presso il Comune.

“Musica e creatività giovanile possono essere una delle chiavi importanti per lo sviluppo della nostra città”, il commento dell’assessore Burgazzi.

© Riproduzione riservata