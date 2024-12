Sensibilizzare la cittadinanza sulla tutela e il benessere degli animali e promuovere iniziative concrete per rispondere alle emergenze veterinarie: questi i temi al centro dell’interrogazione orale presentata dal Consigliere Marco Olzi, Capogruppo di Fratelli d’Italia, al Sindaco di Cremona Andrea Virgilio e al Presidente del Consiglio Comunale, Senatore Luciano Pizzetti.

L’interrogazione mira a sollecitare l’Amministrazione Comunale su tre fronti principali: promozione di progetti educativi in collaborazione con scuole, associazioni e altri enti, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sui temi legati alla tutela del benessere animale e alla biodiversità; attivazione di un servizio di ambulanza veterinaria nel territorio comunale, eventualmente in collaborazione con associazioni specializzate o enti preposti, anche in via sperimentale; sostegno e dialogo con le associazioni locali che si occupano di benessere animale, per creare sinergie utili alla realizzazione di iniziative innovative in questo ambito.

“La tutela degli animali – ha dichiarato il Consigliere Olzi – non è solo un impegno etico, ma rappresenta un valore fondamentale per una comunità che guarda al futuro con sensibilità e responsabilità. Cremona può e deve diventare un modello di riferimento, seguendo esempi virtuosi come quello di Mantova, dove il servizio di ambulanza veterinaria è già una realtà consolidata.”

Nel testo dell’interrogazione, il Consigliere sottolinea come diverse associazioni locali abbiano già avviato progetti educativi e proposto l’istituzione di servizi dedicati, evidenziando l’importanza di un maggiore supporto istituzionale per garantire un impatto più significativo.

Un servizio di ambulanza veterinaria, già attivo in molte città italiane, rappresenterebbe uno strumento prezioso per interventi tempestivi in caso di emergenze che coinvolgano gli animali, oltre a promuovere comportamenti virtuosi nella comunità, ci tengo a ringraziare le associazioni già impegnate in questi progetti, in particolare, il sig. Antonio Sivalli per l’impegno profuso in tale direzione in questo ultimo periodo. .

“Credo fermamente che Cremona abbia l’opportunità di distinguersi come città culturalmente e socialmente attenta al benessere animale – ha concluso Olzi –. Chiediamo all’Amministrazione di impegnarsi concretamente per trasformare questa visione in realtà.”

L’interrogazione ora attende una risposta ufficiale da parte dell’Amministrazione, che sarà chiamata a esprimersi su possibili iniziative e misure concrete per il futuro.

