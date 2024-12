A Soresina, nella sala municipale del Comune, è stata costituita la sesta comunità energetica rinnovabile promossa nel contesto del progetto diocesano coordinato dalla Pastorale sociale e del lavoro.

Si tratta della “Fondazione CER Soresina – San Bassano ETS” per la gestione della comunità energetica rinnovabile che si sviluppa sul territorio sovra comunale del soresinese sotteso alla cabina elettrica primaria ubicata nel comune di Castelleone.

Davanti al notaio Laura Genio hanno sottoscritto l’adesione come soci fondatori i Comuni e le Parrocchie di Soresina e San Bassano insieme due fondazioni del territorio: la Fondazione Benefattori Soresinesi onlus di Soresina e la Fondazione Istituto Carlo Vismara – Giovanni De Petri onlus di San Bassano.

I soci fondatori, all’atto costitutivo, hanno nominato i seguenti consiglieri: Roberto Naccarella (con il ruolo di presidente), Giuseppe Dovera, Diego Caldarini, Adriano Faciocchi e Andrea Vismara; nominando inoltre Guglielmo Ghisi in qualità di sindaco con funzioni di revisore legale dei conti.

La formalizzazione di Soresina conclude l’avvio del progetto diocesano per favorire la nascita sul territorio di comunità energetiche rinnovabili che da un lato contribuiscono al raggiungimento dei target europei in termini di lotta ai cambiamenti climatici e nello stesso tempo permettono di ridurre la povertà energetica di soggetti (singoli e/o famiglie) in condizione di vulnerabilità, aumentando nello stesso tempo la coesione sociale nelle comunità locali. Una volta costituite, le CER si aprono all’adesione dei privati cittadini e delle imprese, secondo le disposizioni di legge.

Le sei comunità energetiche rinnovabili costituite hanno tutte la medesima impostazione dove i soci fondatori sono solo Enti che rappresentano l’interesse pubblico e collettivo del territorio, quali i Comuni, le Parrocchie e gli Enti del Terzo Settore/Fondazioni Onlus. In totale le prime Cer vedono il coinvolgimento di 72 Enti, di cui 27 Comuni, 27 Parrocchie e 18 ETS.

Le sei comunità energetiche rinnovabili costituite, nella forma giuridica della Fondazione di partecipazione, sono:

“Fondazione CER Fonte ETS” con sede a Caravaggio costituita da 8 Enti sottesi alla medesima cabina primaria: 2 Comuni, 4 Parrocchie, 2 ETS;

“Fondazione CER Soresina – San Bassano ETS” con sede a Soresina costituita da 6 Enti sottesi alla medesima cabina primaria: 2 Comuni, 2 Parrocchie, 2 ETS;

“Fondazione Comunità Energetica Rinnovabile Solidale Elettra ETS”” con sede a Castelverde costituita da 13 Enti sottesi su due cabine primarie: 7 Comuni, 4 Parrocchie, 2 ETS;

“Fondazione CER Postumia ETS” con sede a Sospiro costituita da 15 Enti sottesi a due cabine primarie: 6 Comuni, 5 Parrocchie, 4 ETS;

“Fondazione CER T.O.P. Energie ETS” con sede a Gussola costituita da 14 Enti sottesi a due cabine primarie: 6 Comuni, 5 Parrocchie, 3 ETS;

“Fondazione CER casalasco viadanese ETS” con sede a Viadana costituita da 16 Enti sottesi a tre cabine primarie: 4 Comuni, 7 Parrocchie, 5 ETS.

