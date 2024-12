Il Comune di Soresina è risultato aggiudicatario del bando per l’assegnazione delle risorse della quota statale dell’8 per mille per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici pubblici ad uso scolastico.

A renderlo noto è il sindaco, Alessandro Tirloni. Il progetto Soresinese è infatti risultato quarto su una graduatoria che, solo per il Nord-Italia, prevedeva 127 richieste (20 quelle effettivamente finanziate). Per quanto riguarda la sola Lombardia, Soresina è il primo Comune in graduatoria. Tutto ciò ha permesso di ottenere risorse per 400.000 euro che l’ente destinerà alla messa in sicurezza e consolidamento strutturale del solaio e rifacimento del controsoffitto della scuola primaria.

“E’ un grande risultato e di questo devo soprattutto ringraziare il nostro ufficio tecnico” sottolinea il primo cittadino, soddisfatto del risultato raggiunto. “La richiesta di partecipazione al bando è stata avanzata ad inizio settembre e da allora abbiamo monitorato la situazione, fiduciosi che il nostro progetto avesse quelle caratteristiche che permettessero di accedere al finanziamento a fondo perduto.

Questo ci permetterà di realizzare uno degli interventi che abbiamo inserito recentemente nel piano triennale delle opere e che il Consiglio Comunale ha approvato il 28 novembre scorso. Non ho potuto non notare una piccola coincidenza curiosa. La conferma dell’avvenuto finanziamento è arrivata sabato 7 dicembre ma solo lunedì 9 dicembre abbiamo avuto conferma della cifra stanziata. Mi sembra quasi che il nostro patrono San Siro abbia voluto fare un grande regalo alla sua città”.

© Riproduzione riservata