Malattia misteriosa in Congo, controlli su donna tornata in Italia con febbre

(Adnkronos) – Una donna, di rientro da Kinshasa, in Congo, è stata ricoverata all’Ospedale Annunziata di Cosenza con sintomi associabili alla malattia misteriosa che si è diffusa nel Paese africano. La paziente è guarita ed è stata dimessa.

Sul caso, l’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ Irccs di Roma precisa di “non essere coinvolto nella gestione dei campioni biologici”.

“La paziente è giunta alla nostra osservazione in data 27 novembre 2024 per riferita sintomatologia febbrile, insorta da 4-5 giorni, poco prima del viaggio di rientro in Italia, dalla Repubblica Democratica del Congo” precisa la direzione aziendale dell’ospedale ‘Annunziata’ di Cosenza.

“Durante la degenza – continua la nota dell’Azienda ospedaliera – non sono stati rilevati elementi patologici, neanche negli esami emato-biochimici e microbiologici. Dimessa, è stata richiamata a controllo ai fini esclusivamente precauzionali. Nessuno dei contatti familiari – concludono – ha manifestato problematiche sanitarie”.