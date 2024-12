Sanremo Giovani, gli 8 finalisti: “Stiamo vivendo un sogno” – Video

(Adnkronos) – Vale Lp e Lil Jolie, Settembre, Mew, Etra (Area Sanremo), Alex Wyse, Selmi, Maria Tomba (Area Sanremo) e Angelica Bove. Gli 8 finalisti di ‘Sarà Sanremo’ si raccontano. La finale andrà in onda il 18 dicembre in prima serata su Rai 1 con la doppia conduzione di Carlo Conti e Alessandro Cattelan. Quattro le sfide dirette per decretare i 4 artisti che entreranno a far parte del cast di Sanremo 2025 nella sezione ‘Nuove proposte’.