Contatori danneggiati dalla pianta: staccata la corrente elettrica nella palazzina Sozzi

Il violento nubifragio di mercoledì scorso lascia ancora parecchi strascichi in città, come dimostrano i numerosi interventi che ancora oggi i Vigili del Fuoco stanno portando avanti per la rimozione di piante e rami. Tra le vittime del temporale c’è anche il grosso Cedro del Libano che si è schiantato nel parco del Vecchio Passeggio che nella caduta ha danneggiato anche i contatori elettrici.

Soltanto dopo la rimozione della pianta i tecnici hanno potuto constatare l’entità del danno e per la salvaguardia della pubblica incolumità il sindaco in data 21 luglio ha emesso un’ordinanza urgente di interruzione della fornitura elettrica in tutte e quattro le utenze della palazzina Sozzi, all’interno del Parco. L’ordine di distacco della corrente è stato eseguito da Unareti, la società di A2A che gestisce la distribuzione di luce e gas.

Una mossa necessaria – spiega l’assessore al Verde e alla protezione civile Simona Pasquali – per la messa in sicurezza della rete. Unareti dovrà avvisare del distacco eseguito gli uffici comunali competenti, attestando così l’ottemperanza al provvedimento e la possibilità di mettere ulteriormente in sicurezza la struttura rimasta danneggiata.

Dunque per un po’ dovranno restare al buio le associazioni che operano nella palazzina del Vecchio Passeggio, tra cui Anfass, Lae, Articolo32.

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