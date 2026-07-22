Cremonese, al via la campagna abbonamenti 2026/27: 200 tessere in un’ora

È iniziata ufficialmente la campagna abbonamenti 2026/27 della Cremonese “Rispondi alla Chiamata”, nata per unire le voci dei tifosi che, stagione dopo stagione e generazione dopo generazione, sostengono i grigiorossi con passione e amore incondizionato.

La prima fase della campagna, riservata agli abbonati della stagione 2025/26, ha preso il via oggi alle ore 16:30 e resterà attiva fino alle 23:59 di domenica 9 agosto. I tifosi hanno risposto subito presente in via Cardinal Massaia: nella prima ora di apertura sono stati staccati circa 200 abbonamenti.

Come sempre, i sostenitori grigiorossi potranno scegliere se rinnovare tramite la biglietteria dello Zini oppure tramite il canale online: l’obiettivo, in entrambi i casi, resta lo stesso, ovvero mantenere il proprio posto in vista della nuova stagione.

Questi gli orari della biglietteria dello Zini per i prossimi giorni:

Giovedì 23 luglio : 10:00-13:00 e 16:30-19:30

: 10:00-13:00 e 16:30-19:30 Venerdì 24 luglio : 10:00-13:00 e 16:30-19:30

: 10:00-13:00 e 16:30-19:30 Sabato 25 luglio: 10:00-13:00

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