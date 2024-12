Furnari “Il Policlinico di Palermo ha cento anni di storia”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il Policlinico compie cento anni dalla sua costruzione. In questi cento anni di storia l’ospedale universitario di Palermo ha vissuto tutte le tappe più straordinarie dell’evoluzione della medicina sullo sfondo dei grandi cambiamenti sociali, culturali ed economici che hanno caratterizzato il secolo”. Così la Direttrice generale del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, Maria Grazia Furnari, a margine della cerimonia per il centennale. “Oggi è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico, caratterizzata dal principio di inscindibilità dell’assistenza, della didattica e della ricerca – aggiunge -. L’Azienda ospedaliera universitaria è DEA di II Livello, nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale. Questo anniversario è l’occasione per rinnovare il nostro impegno verso il futuro. L’accordo tra Stato e Regione Siciliana sulla spesa dei fondi ex articolo 20 per l’edilizia sanitaria ha assegnato all’Azienda ospedaliera universitaria 348 milioni per la costruzione del nuovo Policlinico, un ospedale monoblocco in grado di rispondere alle esigenze di una moderna sanità. In attesa del nuovo ospedale universitario, abbiamo attivato importanti progetti nell’ottica di un miglioramento continuo dell’assistenza ai pazienti. Con l’obiettivo di continuare a essere un motore di sviluppo per l’intera comunità accademica e un modello di eccellenza nella sanità nazionale e internazionale”. xd8/vbo/gtr

