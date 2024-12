Egregio direttore,

scrivo per sottoporre nuovamente alla vostra attenzione la situazione di degrado in via San Francesco d’Assisi, un problema che sembra non trovare soluzione. Un anno fa, nel mese di novembre, avete pubblicato una nostra segnalazione, riguardo la spazzatura abbandonata nella zona, così come la presenza frequente di deiezioni canine.

Purtroppo, dopo un anno, devo constatare che la situazione non solo non è migliorata, ma è addirittura peggiorata. I cestini rimangono perennemente pieni, spesso usati per il conferimento di rifiuti indifferenziati (basta guardare quelli vicino alle figlie di san camillo vicino a noi). Non c’è traccia di telecamere o altri strumenti di controllo per prevenire questi comportamenti incivili.

Inoltre, il cestino in fondo alla via è sparito, e invece è apparso un cartello di Aprica che segnala la rimozione del cestino nella zona. La “soluzione” adottata in un anno, quindi, è stata quella di togliere il cestino e avvisare i cittadini che non è più presente, a causa dell’inciviltà di alcuni. Tuttavia, questa misura non ha affatto fermato le persone dal lasciare spazzatura nello stesso punto!

Forse sarebbe più utile installare una telecamera o adottare altri strumenti di controllo per scoraggiare questi comportamenti e proteggere il decoro della zona. Invece, la situazione continua a peggiorare: oggi, oltre alla spazzatura, ci ritroviamo a dover affrontare l’abbandono di mobili e materassi lungo la via.

Mi domando: quando verranno adottati provvedimenti concreti per migliorare la situazione? È frustrante per noi cittadini continuare a pagare la tassa sui rifiuti senza vedere alcun risultato tangibile nella cura e nella pulizia delle nostre strade.

Spero possiate considerare la pubblicazione di questo intervento per dare visibilità al problema e stimolare una risposta da parte delle autorità competenti.

© Riproduzione riservata