Toga d’Oro all’avvocato Antonio Picasso per i suoi 50 anni di iscrizione all’Albo. La medaglia commemorativa è stata consegnata ieri sera dal presidente dell’Ordine degli avvocati Alessio Romanelli nel corso della tradizionale cena natalizia del Foro, a Cascina Lago Scuro di Stagno Lombardo.

“Abbiamo avuto tutti la fortuna, nel corso della nostra esperienza professionale”, ha detto il presidente Romanelli, “di incrociare l’esperienza professionale dell’avvocato Picasso. Conosciamo tutti il suo grandissimo rigore, la sua preparazione, la sua competenza, la sua passione per la professione forense. E’ stato per tutti noi un grande esempio di rigore, di riservatezza, di correttezza professionale che, forse, è ancora la cosa più importante”.

Nel suo intervento, l’avvocato Picasso ha augurato ai colleghi del Foro di “andare avanti in questa professione delicata, piena di responsabilità, ma anche di soddisfazioni, anche in un momento come questo, un po’ difficile della nostra attività. Il mio augurio è, quindi, di mettercela tutta in questa professione”.

