Incidente sul lavoro, operaio morto in un cantiere in Valtellina

(Adnkronos) – Un operaio di 65 anni è morto, nel pomeriggio di oggi, a Bianzone, in provincia di Sondrio. L’uomo stava lavorando all’interno del cantiere di realizzazione della nuova tangenziale di Tirano, opera utile per i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14. L’uomo, originario della provincia di Potenza, stava lavorando a un macchinario per spargere cemento sul terreno, quando per motivi ancora in corso di accertamento, è caduto all’interno di un rullo, rimanendo intrappolato. L’uomo è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i soccorritori dell’Areu 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Tirano. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento per ricostruire che cosa sia esattamente accaduto. Sul posto sono presenti anche i tecnici dell’Ats competenti per gli infortuni sul lavoro.