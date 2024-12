Il progetto della Rete delle scuole superiori della provincia di Cremona prosegue, coinvolgendo direttamente studenti in vista del prossimo Viaggio della Memoria. L’iniziativa li porterà a visitare, nel mese di marzo, i luoghi simbolo dell’orrore nazista, come i campi di concentramento di Mauthausen e Gusen. Per preparare adeguatamente i ragazzi a questa esperienza, il professor Fausto Ciuffi, storico e direttore della Fondazione Villa Emma, ha incontrato gli studenti a Crema e a Cremona nell’aula magna del Torriani.

“Conoscere per poter agire concretamente e con maggiore responsabilità – è il principio che anima Ciuffi, che sottolinea in apertura di conferenza l’importanza di non ridurre queste esperienze a un impatto puramente emotivo – In questi viaggi della memoria, che ormai fanno parte di una tradizione anche scolastica, è fondamentale conoscere la storia e frequentare i luoghi dove è avvenuta. Questo aiuta a stabilire le opportune differenze e, in alcuni casi, a fare comparazioni che siano sensate e consapevoli”.

Mauthausen e Gusen furono tra i campi di concentramento più terribili del sistema nazista, concepiti per lo sfruttamento delle cave di granito attraverso il lavoro schiavile dei deportati. Qui passarono circa 200.000 prigionieri provenienti da oltre 40 nazioni, di cui 100.000 non sopravvissero. Tra questi, oltre 6.000 italiani, deportati politici, partigiani e internati militari.

Ciuffi riflette anche sul valore educativo della storia per i più giovani: “I ragazzi sono spesso molto incuriositi dagli aspetti particolari, quasi segreti, delle storie, cogliendo dettagli che gli adulti a volte tralasciano. Sono sollecitati dalla loro sensibilità e dal loro punto di vista unico. Altre volte, invece, chiedono che senso abbia studiare la storia se il presente è così complesso. E io immancabilmente rispondo che, proprio perché il presente è questo, vale ancora di più tentare di studiarla questa storia”.

Cristina Coppola

