Riflettere sul passato per dare senso al presente. Lunedì 2 dicembre 2024, la Sala Puerari del Museo Civico di Cremona ospiterà il primo appuntamento in preparazione al Viaggio della memoria 2025 con un seminario sul tema “Dalla Resistenza alla Repubblica: storia, memoria, eredità“, pensato per i docenti ma aperto alla cittadinanza.

A guidare questo viaggio nella storia sarà Isabella Insolvibile, storica e docente presso l’Università telematica Mercatorum, figura autorevole nel panorama accademico e divulgativo. La relatrice racconterà le tappe fondamentali del nostro passato: dalla dittatura fascista alla Resistenza, dalla Liberazione al referendum del 1946, sottolineando il prezzo della libertà e l’importanza di preservarne il valore per le generazioni future.

Il seminario rappresenta il primo passo di un percorso educativo che a marzo 2025 porterà studenti e insegnanti cremonesi a visitare i memoriali dei lager di Mauthausen e Gusen, in Austria. Un’esperienza toccante e formativa, che nasce con l’obiettivo di rendere i giovani più consapevoli del significato profondo della democrazia e del costo umano della libertà.

Isabella Insolvibile, membro del comitato scientifico della trasmissione Rai “Passato e Presente”, è una voce autorevole in tema di Resistenza, crimini di guerra e prigionia. Le sue ricerche, contenute in opere come “La prigionia alleata in Italia, 1940-1943” e “Cefalonia. Il processo, la storia, i documenti”, offrono un contributo indispensabile per comprendere le complessità del Novecento e il peso delle scelte che hanno plasmato la nostra Repubblica.

