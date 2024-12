Nella mattinata del 12 dicembre u.s. si è svolta presso la Prefettura di Cremona la terza riunione della Cabina di Coordinamento per il Pnrr costituita con decreto prefettizio n. 24187 del 10 aprile 2024 in ottemperanza al D.L. 2 marzo 2024 n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” con ha lo scopo di monitorare su base provinciale gli interventi del PNRR e per fornire supporto in favore degli enti territoriali della provincia di Cremona.

La riunione di insediamento ha avuto luogo presso la Prefettura di Cremona il 18 aprile 2024. Successivamente, nelle prime due riunioni tenutesi il 25 ottobre e il 22 novembre u.s. si è data opportunità ai Soggetti Attuatori chiamati al tavolo di evidenziare criticità incontrate nell’attuazione dei progetti, allo scopo di trovare soluzioni condivise anche eventualmente da sottoporre livello centrale.

Presenti all’incontro di ieri, presieduto dal Prefetto della Provincia di Cremona Antonio Giannelli, i rappresentanti della Provincia di Cremona, del Comune di Cremona e del Comune di Casalmaggiore, dell’U.T.R. Val Padana, il Comune di Crema, la Ragioneria Provinciale dello Stato MN/CR e la Ragioneria Generale dello Stato.

Questo terzo incontro, ha consentito alla Cabina di Coordinamento di continuare a valutare le criticità registrate a livello locale, nella maggior parte dei casi superate grazie al lavoro congiunto dei diversi soggetti istituzionali territorialmente interessati.

Relativamente alle questioni non risolvibili a livello locale, i partecipanti hanno deciso di interessare dal un lato il supporto Pnrr della Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest e dall’altro, relativamente a quelle che coinvolgono più amministrazioni centrali, di stilare un Piano di Azione che contempli la proposta di favorire incontri on line con i relativi rappresentanti.

