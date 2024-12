Lazio-Inter 0-6, valanga nerazzurra all’Olimpico

(Adnkronos) –

L’Inter batte 6-0 la Lazio nel posticipo del lunedì della 16/a giornata di Serie A, disputato oggi 16 dicembre allo stadio Olimpico di Roma. Per i nerazzurri a segno Calhanoglu su rigore al 41′, Dimarco al 45′, Barella al 51′, Dumfries al 53′, Carlos Augusto al 77′ e Thuram al 90′. In classifica i nerazzurri sono terzi con 34 punti, tre in meno dell’Atalanta capolista e uno in meno del Napoli, con una partita da recuperare (in trasferta con la Fiorentina). I biancocelesti restano invece fermi a quota 31 in quarta posizione insieme alla Fiorentina.

La squadra di casa parte con il piede schiacciato sull’acceleratore con gli ospiti costretti a difendersi. Al 3′ prima accelerazione di Isaksen che trova spazio e mette in mezzo, Bisseck allontana anticipando Zaccagni. Al 7′ Nuno Tavares si accentra e calcia di destro, conclusione deviata e parata da Sommer. Al 12′ altra fiammata di Isaksen che punta l’uomo, rientra sul sinistro e calcia, Sommer para in tuffo. Al quarto d’ora altra conclusione biancoceleste con Noslin, palla deviata in angolo. Al 21′ Rovella mette in mezzo un gran pallone, arriva Noslin che schiaccia troppo la conclusione da distanza ravvicinata e spreca tutto. Al 23′ ancora Noslin, cercato dalla destra questa volta da Isaksen, va a concludere con un colpo di testa: palla alta oltre la traversa.

Al 24′ ammonizione per Calhanoglu per un’entrata in ritardo su Rovella. Al 28′ il primo cambio del match, esce Gila per un malessere, entra Gigot. Al 32′ secondo giallo per i nerazzurri, è Bastoni per una trattenuta su Isaksen. Dopo un monologo laziale è l’Inter a sbloccare la partita al 41′ su calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Gigot. Nell’occasione Chiffi ammonisce Rovella per proteste. Dagli 11 metri conclusione impeccabile di Calhanoglu. Al 45′ arriva il raddoppio. Ripartenza micidiale dell’Inter con Calhanoglu che cede a Dumfries, cross sul secondo palo, arriva Dimarco che al volo batte Provedel. La Lazio accusa il doppio colpo e Calhanoglu potrebbe triplicare ma sul suo tiro è pronto Provedel.

La ripresa inizia con un cambio per parte: tra i nerazzurri Darmian al posto di Bisseck, tra i biancocelesti Lazzari per Gigot che esce dopo poco più di un quarto d’ora decisamente negativo. I padroni di casa non riescono a reagire e nel giro di due minuti l’Inter segna altri due gol e chiude di fatto la partita. Al 6′ arriva il tris: Calhanoglu vede Barella in posizione centrale, gli cede palla e il centrocampista lascia partire una gran conclusione che si infila all’incrocio dei pali. All’8′ il poker: Bastoni incrocia una gran palla verso il secondo palo, Dumfries salta in testa a Nuno Tavares e batte ancora Provedel.

Al 12′ Baroni toglie Pedro e Isaksen, entrano Tchaouna e Dele Bashiru. AL 17′ doppio cambio anche per Inzaghi. Escono Bastoni e Calhanoglu, al loro posto Carlos Augusto e Asllani. Al 20′ Tchaouna recupera un buon pallone e calcia da fuori, palla a lato. Al 24′ ancora i biancocelesti in attacco con Rovella che però calcia in maniera scoordinata con il sinistro e spedisce il pallone in curva. Al 32′ il quinto gol nerazzurro: Carlos Augusto recupera un ottimo pallone che finisce a Dimarco il quale serve ancora il brasiliano che con un tocco sotto supera Provedel.

Al 36′ altri cambi con Castrovilli per Zaccagni tra i padroni di casa e Buchanan per Dimarco tra gli ospiti. Nel finale c’è tempo per la sesta rete dei ragazzi di Inzaghi: Mkhitaryan pesca Thuram che si infila tra Lazzari e Marusic e segna batte Provedel. Sipario.