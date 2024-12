Nei giorni scorsi una rappresentanza della lista Oggi per Domani si è riunita per un confronto sul bilancio di previsione 2025/2027 in approvazione nel prossimo Consiglio Comunale del 19 dicembre.

“In primis – spiega Maria Vittoria Ceraso, candidata sindaco e consigliere – si è cercato di verificare la coerenza di quanto stanziato nelle varie voci dello stesso con gli impegni assunti dal Sindaco in campagna elettorale e con le linee di mandato. Ricordiamo che tra le priorità individuate c’era un maggior investimento per il decoro della città, la manutenzione delle aree pubbliche, l’illuminazione, la pulizia e l’attenzione a quelle piccole cose che rappresentano per i cittadini il vivere quotidiano.

“Certamente lo stanziamento di 2.940.008,33 euro sulla riqualificazione/manutenzione straordinaria strade e 415.000,00 euro sulle aree verdi per il 2025 rappresentano un segnale importante che non può però prescindere da una programmazione degli interventi che individui le priorità e le tempistiche e che preveda le stesse risorse su tutto il triennio. Diversamente l’impatto dell’investimento sarebbe poco efficace se consideriamo che per mettere in sicurezza tutte le strade è stato stimato che occorrerebbero più di 20 milioni di euro.

“Al contrario la previsione nel piano delle Opere Pubbliche per la riqualificazione di arterie stradali, quali Via Giordano e Via Dante, non vede stanziate risorse per il 2025 e solo 500.000,00 euro per il 2026/2027, disattendendo totalmente l’impegno che Virgilio aveva assunto, addirittura per i primi 100 giorni di mandato, per una soluzione che alleggerisse via Giordano cambiando volto al comparto, deludendo per l’ennesima volta i residenti che attendono da anni l’alternativa al progetto della strada sud. Si apprezza invece lo stanziamento di 1.100.000,00 sul 2025 per la riqualificazione di Palazzo Cittanova e i 700.000,00 euro previsti nel programma degli acquisti di beni e servizi per il Digital Twin, una delle priorità di investimento proposta dalla nostra lista civica.

“Non condividiamo – aggiunge Ceraso – la decisione politica, così l’ha definita l’Assessore al Bilancio Romagnoli, di aumentare l’Imu per le abitazioni date in uso gratuito ai famigliari (dallo 0,88% allo 0,98%), per le quelle affittate a canone agevolato (dallo 0,94% all’1,26%) e per le Onlus ed Enti senza scopo di lucro (dallo 0.51% al 0,61%) in quanto vanno a penalizzare proprio quelle realtà, famiglie e volontariato, che si dice di voler sostenere.

“Molto positiva la previsione di 6,8 milioni su cultura e turismo che ci aspettiamo possa avere ricadute economiche importanti anche sul commercio. Nell’ambito delle risorse stanziate per le politiche giovanili, welfare e istruzione auspichiamo che una quota significativa venga destinata per interventi integrati famiglia, scuola, oratorio, forze dell’ordine e servizi sociali per garantire occasioni di incontro, confronto e progettazione sul tema dell’educazione”.

In commissione Bilancio Ceraso si era astenuta, ma per la discussione in consiglio potrebbero esserci cambiamenti: “L’espressione di voto sul bilancio sarà in ogni caso condizionata dalle risposte di Sindaco e Assessori in Consiglio Comunale rispetto ai vari quesiti posti in Commissione in relazione a eventuali osservazione della Corte dei Conti, alle agevolazioni per le attività produttive per la crescita economica del territorio, per il recupero degli alloggi popolari vuoti, per gli impianti sportivi, sull’illuminazione pubblica e sull’assunzione di personale in particolare per il rafforzamento degli uffici tecnici e della polizia locale”

