Alle due estremità dei piazzamenti della provincia di Cremona nella classifica del Sole 24 ore sulla qualità della vita si trovano l’indicatore relativo all’inflazione e quello delle aree protette. Cremona è la provincia dove, secondo i i dati esaminati dal quotidano, l‘inflazione è stata meno pressante nell’ultimo anno (confronto settembre 2023 – settembre 2024), guadagnando così la prima posizione.

Per contro, è alla voce “Aree protette” che Cremona ha il piazzamento peggiore, la penultima posizione tra le 107 province italiane.

Tra i dati più significativi sul fronte ambientale, la concentrazione media annua di Pm10, un valore che ci vede 101esimi; ma 16esimi per % di raccolta differenziata. Sempre nel capitolo ambiente spiccano la scarsità del trasporto pubblico locale (77esimi) e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (81esimi).

Sul fronte culturale, Cremona è una provincia di buoni lettori (16esima posizione), ma per contro ha poche librerie (76esima posizione) e deve crescere in quanto a bar, cinema e ristoranti (92esima posizione). Siamo però una provincia che crede ancora nella partecipazione alle consultazioni elettorali (18esimi) e che ha una buona dotazione di palestre, piscine, centri per il benessere oltre che di spettatori ai vari spettacoli (18esimi).

Il clima non ci premia, soprattutto per numero di giornate afose: la provincia è in 104esima posizione.

