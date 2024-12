Botticino per Cremona, venti anni di restauri (2004-2024): questo il titolo della mostra, allestita al Museo Civico Ala Ponzone, che verrà inaugurata il 20 dicembre (ore 17) per restare poi aperta fino all’11 maggio 2025. Dal 2004 è iniziata un’intensa attività di collaborazione tra il Museo Civico Ala Ponzone e la Scuola Regionale di Valorizzazione dei Beni Culturali di Botticino (ora trasferita al Mind – Milano Innovation Distric).

Nel corso degli anni molte opere di diverse tipologie (tavole, tele, sculture in pietra e terracotta, mobili, manufatti tessili e altro ancora) sono state affidate alla cura della Scuola per lo studio e il restauro. Per valorizzare il lavoro svolto, è stata realizzata la mostra in questione.

La Scuola, fondata esattamente cinquant’anni fa, nel 1974, si trovava allora nella sede storica del Monastero della Trinità a San Gallo di Botticino, ubicata su un poggio in vista delle cave di marmo. Come sopra accennato, per molti anni il Museo Ala Ponzone con la Direzione e i docenti della Scuola hanno istituito un vero e proprio laboratorio per la manutenzione, il riordino e il restauro di manufatti per lo più giacenti nei depositi del Museo in problematico stato di conservazione. Per la prima volta vengono esposti molti di questi materiali che permettono di apprezzare il lavoro svolto dagli allievi della Scuola.

Nella mostra si possono vedere lapidi e iscrizioni medievali, affreschi strappati, tavolette da soffitto e dipinti su tavola o su tela dal XIV al XX secolo. Inoltre, si possono ammirare bassorilievi in pietra, marmo e terracotta, commessi marmorei, manufatti lignei quali un mobile per sorreggere il badalone (leggio di grandi proporzioni situato al centro del coro delle chiese per sorreggere i grandi antifonari). Tra gli oggetti rari anche alcuni stipi in legno con intarsi in avorio e osso. Sono esposti anche alcuni preziosi capi di abbigliamento, risalenti alla prima metà dell’Ottocento, e perfino una curiosa draisina, antenato della bicicletta.

